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Димаш Кудайберген посетил родную школу в Актобе

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген посетил родную школу в городе Актобе. Кадры с теплой встречи с учителями можно увидеть в его Instagram, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Димаш посетил школу-гимназию № 32 в городе Актобе. Он встретился с учителями, которые дали ему знания.

«Школа — это место, где живет детство, а учителя — самый важный источник света этого места. Сегодня я побывал в школе-гимназии № 32 и увиделся с учителями, которые меня воспитали. Времена меняются, человек взрослеет, но уважение к учителю и воспоминания о школе неизменны», — отметил он.

Трогательные кадры встречи с учителями Димаш выложил в своем блоге в Instagram. Поклонники прокомментировали публикацию.

«Место силы! Что может быть прекраснее?! Благодарный ученик и чудесные воспоминания. Молодец, Димаш!»,

«Какое настоящее взаимное счастье! Дорогой Димаш, спасибо тебе, твоим родителям, учителям и прекрасной родине за то, что ты вот такой — простой казахский парень, которого обожает весь мир»,

«Спасибо большое педагогам, что дали знания и воспитание нашему уникальному Димашу», — отметили они.