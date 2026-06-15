Димаш Кудайберген посетил родную школу в Актобе

«Школа — это место, где живет детство, а учителя — самый важный источник света этого места. Сегодня я побывал в школе-гимназии № 32 и увиделся с учителями, которые меня воспитали. Времена меняются, человек взрослеет, но уважение к учителю и воспоминания о школе неизменны», — отметил он.