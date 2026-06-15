Димаш Кудайберген посетил родную школу в Актобе

Димаш посетил школу-гимназию № 32 в городе Актобе. Он встретился с учителями, которые дали ему знания.
«Школа — это место, где живет детство, а учителя — самый важный источник света этого места. Сегодня я побывал в школе-гимназии № 32 и увиделся с учителями, которые меня воспитали. Времена меняются, человек взрослеет, но уважение к учителю и воспоминания о школе неизменны», — отметил он.
Трогательные кадры встречи с учителями Димаш выложил в своем блоге в Instagram. Поклонники прокомментировали публикацию.
«Место силы! Что может быть прекраснее?! Благодарный ученик и чудесные воспоминания. Молодец, Димаш!»,
«Какое настоящее взаимное счастье! Дорогой Димаш, спасибо тебе, твоим родителям, учителям и прекрасной родине за то, что ты вот такой — простой казахский парень, которого обожает весь мир»,
«Спасибо большое педагогам, что дали знания и воспитание нашему уникальному Димашу», — отметили они.