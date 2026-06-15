Где в Калининградской области не будет света в понедельник

В Калининграде в понедельник, 15 июня, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 без электричества останутся улицы:
Нансена, 54−60а, 61−63, 65−66, 70, 72−73, 75−77, 79; Суворова, 41.
Также с 9:00 до 17:00 будут проводиться работы на воздушной линии электропередачи, отходящей от трансформаторной подстанции в пос. Комсомольск Гвардейского района. Там не будет света на улицах:
Школьная, 1−3; Центральная, 55, 57−57а, 61, 63, 65, 67−67а, 72, 74, 78, 80.
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