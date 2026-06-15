Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 15 июня

Отключения света в Ростове на 15 июня лишат электричества тысячи жителей города. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в понедельник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Комарова, 30/1, 30/2, 30/3;
— проспект Космонавтов, 21, 23, 23А, 23/1, 25, 25А;
— улица 6-я линия, 7, 9;
— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;
— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;
— улица Майская, 30−42;
— улица Советская, 31−39;
— улица Усадебная;
— улица 2-я Усадебная;
— улица 3-я Усадебная;
— улица Панорамная;
— переулок 2-й Монетный;
— улица Горсоветская, 45, 2−30;
— переулок Крымский, 16−24 и 17−21;
— переулок Тихорецкий, 26−34 и 27−31;
— улица Вяземцева, 55, 56−76;
— переулок Суздальский, 1−11 и 2−10 (улицы 1, 2, 3, 4, 5);
— улица Красноаксайская, 2−18;
— улица 43-я линия, 16−48 и 17−29;
— улица 41-я линия, 26−52 и 23−47;
— улица 39-я линия, 35−77 и 80−92;
— улица 2-я Пролетарская, 77−89 и 56−66;
— улица Богданова, 80−84;
— переулок Ухтомский, 38−76;
— улица 1-я Киргизская, 37−47 и 46−64;
— улица 2-я Киргизская, 46;
— переулок Хибинский, 33−65 и 32−66;
— переулок Кубанский, 35−69 и 36−68;
— улица Белорусская, 59−77;
— Железнодорожный Нижний проезд, 1−83;
— переулок Рыболовецкий, 3−17;
— переулок Уманский, 2, 1−7;
— улица Радищева, 13−71 и 18−68;
— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;
— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;
— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;
— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;
— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;
— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;
— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;
— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;
— улица Веры Пановой, 3−11;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58.
С 9:00 до 16:00 света не будет в домах:
— улица Тельмана, 130−150 и 157−179;
— переулок Крепостной, 113−137;
— улица Красноармейская, 143−157;
— улица Города Волос, 118−130 и 137−149;
— улица Береговая, 5, 13/2;
— переулок Братский, ⅚.
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