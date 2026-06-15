Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в здании потребительского общества грязь и мышь

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели в Ачинске внеплановую проверку торгового объекта, расположенного на улице Кравченко, где продавались продукты питания. По данным пресс-службы ведомства, в ходе мероприятия был выявлен целый ряд нарушений санитарных требований. Так, в помещениях не проводится своевременный ремонт, у работников нет возможности помыть руки, поскольку не работает смеситель и отсутствует горячая и холодная вода. Сами по себе помещения грязные: на стенах паутина, сотрудники ведомства обнаружили мышиный помет. А затем при осмотре торгового зала был найден и труп мыши, что говорит о нарушениях требований к дератизации. Специалисты Роспотребнадзора возбудили дело об административном правонарушении. По решению суда организация привлечена к административной ответственности: эксплуатация торгового зала приостановлена сроком на 60 суток.