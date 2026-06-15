Приволжье, стройся! Законодатели ПФО решают, как помочь отрасли

Какие барьеры мешают работать строителям? Где взять кадры для этой важнейшей отрасли? Эти и другие актуальные вопросы обсудили на 80-м, юбилейном заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа на Нижегородской ярмарке. Провёл пленарное заседание председатель Совета законодателей ПФО, спикер Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Обозначили барьеры.
Развитие строительства необходимо, чтобы города и веси округа хорошели и комплексно развивались. «Механизм комплексного развития территорий (КРТ) позволяет решать две приоритетные задачи — быстро и комфортно расселять аварийный фонд и строить жильё, параллельно создавая необходимую социальную инфраструктуру — школы, детсады, поликлиники, — говорит Евгений Люлин. — Но законодательство о КРТ не всегда успевает за реальной жизнью на стройплощадке».
Увы, у отрасли есть немало проблем — это и высокая стоимость кредитных ресурсов, и рост ипотечных ставок, и снижение спроса на новое жильё, и дефицит квалифицированных кадров. «Мы должны убрать барьеры, которые мешают работать», — подчеркнул Евгений Люлин.
По итогам 2025 года ПФО на втором месте в России по вводу жилья. При этом целевой показатель на 2030 год — ввод более 0,8 кв. м на человека, тогда как сейчас средний показатель по округу — 0,64 кв. м.
Чтобы приблизиться к целевым показателям, профессиональное сообщество предлагает изменить порядок расчёта возмещения жителям при выкупе их жилья под КРТ — определять сумму на дату, максимально приближенную к сделке. Кроме того, пока землю у нас нельзя изымать под строительство социальных объектов — это можно делать только под дороги, ЛЭП, метро. «Нужно скорректировать законодательство, чтобы строительство школ, детсадов и поликлиник в рамках проектов КРТ также стало основанием изымать земли для муниципальных нужд», — считает Евгений Люлин.
Кроме того, учтены и другие инициативы. Так, при возведении социальных объектов возможно применять проектное финансирование и счета эскроу, как это делается в жилищном строительстве. Кроме того, застройщики могут под контролем специалистов самостоятельно прокладывать инженерные сети, а договоры КРТ при необходимости стоит продлевать без судебных процедур.
«Если сегодня не модернизировать законодательство, через два-три года мы можем столкнуться не просто со снижением темпов строительства, а с дефицитом предложения нового жилья, торможением КРТ, накоплением инфраструктурных ограничений. Нужны системные решения!» — уверен Евгений Люлин.
Кадры решают всё.
Особая тема для законодателей — квалифицированные кадры для сферы строительства. Ни новые микрорайоны, ни социальные объекты не вырастут, если в отрасли не будет достаточного количества нужных специалистов.
По словам Евгения Люлина, основа любого инфраструктурного проекта — добросовестный и надёжный застройщик с профессиональным коллективом.
В 2024 году в строительной отрасли Приволжья трудились почти 970 тыс. человек — около 7% работающего населения округа. Больше всего людей были задействованы в этой сфере в Башкортостане, Самарской области, Пермском крае, Саратовской области, Татарстане, Нижегородской области, Оренбуржье и Чувашии. Кроме того, в Ульяновской и Кировской областях в последние три года число занятых в строительстве выросло почти на 20%.
Растёт и зарплата — в последние три года она увеличилась на 47%, до 68 тыс. руб. в месяц в среднем по ПФО. Выше всего были темпы её роста в Нижегородской области (96% за три года) и Татарстане (60,4%).
Тем не менее дефицит кадров остаётся головной болью застройщиков. В прошлом году в Приволжье зарегистрировано свыше 30 тыс. вакансий в строительстве, в том числе более 80% пришлось на рабочие специальности. Особенно нужны штукатуры, электромонтажники, кровельщики, слесари, сварщики, а также спецы с высшим образованием — инженеры, архитекторы, строительные эксперты.
«Считаем, что нужно активнее использовать механизм целевого обучения специалистов и усиливать информационную работу со строительными организациями, — резюмирует предложения коллег-законодателей по проблеме Евгений Люлин. — Обобщим все предложения и направим инициативы в Госдуму и Правительство РФ».
Кстати.
Совет законодателей ПФО обсудил развитие молодёжного парламентаризма в округе. Все Молодёжные парламенты при законодательных органах субъектов, входящих в ПФО, рекомендовано прежде всего наделить правом законодательной инициативы. «Когда мы говорим “молодежь — наше будущее”, мы обязаны добавить: будущее начинается там, где у молодых есть право влиять на законы», — объяснил Евгений Люлин.