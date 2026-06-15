Приволжье, стройся! Законодатели ПФО решают, как помочь отрасли

Чтобы приблизиться к целевым показателям, профессиональное сообщество предлагает изменить порядок расчёта возмещения жителям при выкупе их жилья под КРТ — определять сумму на дату, максимально приближенную к сделке. Кроме того, пока землю у нас нельзя изымать под строительство социальных объектов — это можно делать только под дороги, ЛЭП, метро. «Нужно скорректировать законодательство, чтобы строительство школ, детсадов и поликлиник в рамках проектов КРТ также стало основанием изымать земли для муниципальных нужд», — считает Евгений Люлин.