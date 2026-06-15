Минчане оплачивают парковку, но все равно получают штрафы — вот почему. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказал заместитель директора предприятия «Парковки столицы» Александр Ошевнев.
По его словам, согласно с Правилами пользования автомобильными парковками ответственность за верность внесения данных при оплате лежит именно на пользователе. Так, платные парковки работают в период с 08.00 до 18.00.
— При ошибочном внесении платы после шести вечера денежные средства за стоянку транспорта в этой же парковочной зоне будут засчитаны на следующие сутки с восьми часов утра, — пояснил Александр Ошевнев.
Также он озвучил различные ошибки, которые иногда водители допускают по невнимательности. К примеру, некоторые минчане вводят цифры не с регистрационного знака своего автомобиля, а те, которые указаны на информационном стенде в качестве примера. Некоторые при написании номера используют пробелы и тире, однако делать это нужно сплошной строкой.
В указанных случаях деньги переводятся, но в базе данных факт оплаты не отображается, а водитель остается неплательщиком. За это предусматривается штраф в размере одной базовой величины, или 45 рублей (по состоянию на июнь 2026 года). Также можно позвонить по номеру 204, чтобы исправить ситуацию.
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