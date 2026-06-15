Минчане оплачивают парковку, но все равно получают штрафы — вот почему

Также он озвучил различные ошибки, которые иногда водители допускают по невнимательности. К примеру, некоторые минчане вводят цифры не с регистрационного знака своего автомобиля, а те, которые указаны на информационном стенде в качестве примера. Некоторые при написании номера используют пробелы и тире, однако делать это нужно сплошной строкой.