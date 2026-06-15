На Дону владельца общепита привлекли к ответственности за антисанитарию

В Ростовской области прокуратура обнаружила нарушения санитарных норм у индивидуального предпринимателя, занимающегося общественным питанием. Выяснилось, что технологические процессы не соответствуют установленным регламентам. Персонал не проходил централизованную стирку спецодежды, а продукты хранились без необходимой маркировки.