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В Комсомольске-на-Амуре аферисты обманули пожилую пару на 13 млн рублей

В Комсомольске на Амуре супружеская пара лишилась более 13 миллионов рублей после общения с мошенниками.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске на Амуре супружеская пара лишилась более 13 миллионов рублей после общения с мошенниками. Злоумышленники на протяжении двух месяцев выдавали себя за представителей силовых структур и банковских организаций, сообщает официальный канал «Полиция Хабаровского края». Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Аферисты убедили пожилую пару перевести накопления на «безопасные счета» и передать наличные курьеру. Обман вскрылся, когда сын потерпевших нашёл дома документы о крупных банковских операциях и рукописные инструкции, записанные под диктовку преступников.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Полиция устанавливает личности причастных к противоправному деянию и проводит необходимые следственные действия.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru