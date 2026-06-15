В Комсомольске-на-Амуре аферисты обманули пожилую пару на 13 млн рублей

В Комсомольске на Амуре супружеская пара лишилась более 13 миллионов рублей после общения с мошенниками. Злоумышленники на протяжении двух месяцев выдавали себя за представителей силовых структур и банковских организаций, сообщает официальный канал «Полиция Хабаровского края». Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Аферисты убедили пожилую пару перевести накопления на «безопасные счета» и передать наличные курьеру. Обман вскрылся, когда сын потерпевших нашёл дома документы о крупных банковских операциях и рукописные инструкции, записанные под диктовку преступников.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Полиция устанавливает личности причастных к противоправному деянию и проводит необходимые следственные действия.
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