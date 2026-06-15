В Комсомольске-на-Амуре аферисты обманули пожилую пару на 13 млн рублей

В Комсомольске на Амуре супружеская пара лишилась более 13 миллионов рублей после общения с мошенниками. Злоумышленники на протяжении двух месяцев выдавали себя за представителей силовых структур и банковских организаций, сообщает официальный канал «Полиция Хабаровского края». Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.