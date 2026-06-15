В Верхней Пышме реставрируют космический корабль «Буран»

Но в Верхней Пышме реставрируют не его, а его вторую серию. В документах космический корабль назывался «Байкал», но это имя не нанесли на корпус, и все люди знают его как «Буран». Эта версия готовилась к полету с экипажем — внутри должны были лететь два космонавта. Полет планировали на 1994 год, но программа закрылась из-за нехватки денег.