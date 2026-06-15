Полицейские Казани обнаружили угнанный автомобиль за несколько часов

Как выяснило следствие, в ночное время мужчина незаконно проник в салон «Нивы», сумел запустить двигатель, доехал на угнанном автомобиле до одной из автозаправочных станций, после чего бросил машину на территории АЗС. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»). Фигурант заключен под стражу.