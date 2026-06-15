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Полицейские Казани обнаружили угнанный автомобиль за несколько часов

В Ново-Савиновском районе 26-летняя девушка обнаружила, что ее «ВАЗ 21213» исчезла с места ночной парковки.

Источник: Freepik

Утром машины там уже не было.

Однако благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников отдела полиции «Гагаринский» личность подозреваемого установили в кратчайшие сроки.

Злоумышленником оказался 43-летний местный житель. В полиции отметили, что мужчина уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей — ранее его неоднократно привлекали за аналогичные преступления. Подозреваемого задержали прямо по месту жительства.

Как выяснило следствие, в ночное время мужчина незаконно проник в салон «Нивы», сумел запустить двигатель, доехал на угнанном автомобиле до одной из автозаправочных станций, после чего бросил машину на территории АЗС. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»). Фигурант заключен под стражу.