Хабаровчане проведут половину июля без горячей воды

Работы на теплосетях оставят половину Хабаровска без горячей воды на полмесяца — коммунальные блага отключат с 6 июля и вернут 24 числа того же месяца. Масштабный ремонт ждет и жителей села Сосновка Хабаровского района, где через пару дней начнется капитальный ремонт. Местные жители останутся без горячей воды до сентября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Один из самых масштабных ремонтов тепломагистрали в этом летнем сезоне начнется уже через пару дней. С 17 июня из-за работ на ТМ-32 горячую воду отключат у жителей Хабаровска и села Сосновка.
Горожанам коммунальные блага вернут уже 3 июля, на период проведения ремонта без горячего водоснабжения останутся потребители, проживающие на улицах Ванкова, Бойко-Павлова, Двойная, Доватора, Колгуева, Мезенская, Пролетарская, Тихоокеанская, Чкалова и пер. Сормовской.
Сельчанам же придется потерпеть до 25 сентября. В Сосновке отключения затронут 85 адресов, по которым располагаются как частные дома, так и многоквартирные.
— Временно обеспечить потребителей горячей водой нет возможности из-за масштабных ремонтных работ на ТМ-17. Ремонт будет вестись сразу на четырех участках. Энергетики приложат все усилия, чтобы завершить ремонт раньше планируемой даты и вернуть горячее водоснабжение потребителям. Приносим извинения за доставленные неудобства, — отметили в пресс-службе АО «ДГК».
Потребителей также уведомили о перерасчете: в указанные периоды плата за обслуживание взиматься не будет.
Очередные работы на ТМ-32 начнутся в июле. С 6 числа на ТЭЦ-3 пройдет ремонт теплофикационного оборудования, который также затронет ТМ-31, ТМ-33 и ТМ-35. Вернуть коммунальные блага пообещали 24 июля.
Ограничения в подаче горячей воды затронут пользователей, проживающих по следующим адресам:
Краснофлотский и Кировский районы — улицы Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежская и Ленинградская.
Железнодорожный район — все дома, кроме улиц Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, ДОСов, «Хабаровск-2» и поселка имени Горького.
Центральный район: в границах улиц Ленина (нечетная сторона) — Ленинградской — Дикопольцева — Карла Маркса — Амурского бульвара — Гоголя — Некрасова.
Также горячее водоснабжение в указанный период будет отсутствовать у жителей Матвеевки и Тополево.
Напомним, что к замене теплосетей готовятся и в Николаевске-на-Амуре. В летний период местных жителей также ждут отключения горячей воды. Кроме того, во время ремонта ограничат движение по улице Кантера.