Хабаровчане проведут половину июля без горячей воды

Работы на теплосетях оставят половину Хабаровска без горячей воды на полмесяца — коммунальные блага отключат с 6 июля и вернут 24 числа того же месяца. Масштабный ремонт ждет и жителей села Сосновка Хабаровского района, где через пару дней начнется капитальный ремонт. Местные жители останутся без горячей воды до сентября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».