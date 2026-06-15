В Хабаровске двухмесячная девочка попала в больницу после ДТП

В Хабаровске ночью 13 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал младенец, — сообщает Госавтоинспекция Хабаровска.
По предварительным данным, в 23:15 водитель автомобиля BMW X5 двигался по прилегающей территории возле дома № 2а по Чернореченскому шоссе. Во время разворота он столкнулся с автомобилем Toyota Vitz.
В результате аварии травмы получила пассажирка Toyota Vitz — девочка, родившаяся в апреле 2026 года. Ребёнка госпитализировали в хирургическое отделение.
За рулём BMW находился 38-летний мужчина со стажем вождения с 2016 года. Toyota управлял 29-летний водитель, имеющий права с 2019 года. По данным Госавтоинспекции, оба автомобилиста были трезвы и имели действующие полисы ОСАГО.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.