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В Хабаровске двухмесячная девочка попала в больницу после ДТП

Столкновение произошло ночью на Чернореченском шоссе.

В Хабаровске ночью 13 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал младенец, — сообщает Госавтоинспекция Хабаровска.

По предварительным данным, в 23:15 водитель автомобиля BMW X5 двигался по прилегающей территории возле дома № 2а по Чернореченскому шоссе. Во время разворота он столкнулся с автомобилем Toyota Vitz.

В результате аварии травмы получила пассажирка Toyota Vitz — девочка, родившаяся в апреле 2026 года. Ребёнка госпитализировали в хирургическое отделение.

За рулём BMW находился 38-летний мужчина со стажем вождения с 2016 года. Toyota управлял 29-летний водитель, имеющий права с 2019 года. По данным Госавтоинспекции, оба автомобилиста были трезвы и имели действующие полисы ОСАГО.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.