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Минобороны за ночь сбило 123 БПЛА над 13 регионами

В ночь с 14 на 15 июня регионы европейской части России в очередной раз.

В ночь с 14 на 15 июня регионы европейской части России в очередной раз подверглись террористической попытке ВСУ нанести удар по мирным населённым пунктам. Дроны сбивались в воздушном пространстве 13 субъектов.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — уточнили в военном ведомстве.

Основной удар пришёлся на Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Рязанскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, Московский регион, Крым и Краснодар. Также группа БПЛА уничтожены над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Отметим, Волгоградскую область атака обошла стороной. Как ранее сообщала редакция, минувшей ночью в регионе действовал режим беспилотной опасности. Ближе к полуночи Росавиация закрывала воздушное пространство над Волгоградом для гражданских судов. Из-за ограничений в расписании аэропорта Волгограда произошёл массовый сбой.

Фото: коллаж с использованием элементов, сгенерированных ИИ.

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