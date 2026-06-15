Минобороны за ночь сбило 123 БПЛА над 13 регионами

В ночь с 14 на 15 июня регионы европейской части России в очередной раз подверглись террористической попытке ВСУ нанести удар по мирным населённым пунктам. Дроны сбивались в воздушном пространстве 13 субъектов.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — уточнили в военном ведомстве.
Отметим, Волгоградскую область атака обошла стороной. Как ранее сообщала редакция, минувшей ночью в регионе действовал режим беспилотной опасности. Ближе к полуночи Росавиация закрывала воздушное пространство над Волгоградом для гражданских судов. Из-за ограничений в расписании аэропорта Волгограда произошёл массовый сбой.
Фото: коллаж с использованием элементов, сгенерированных ИИ.