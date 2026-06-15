Фестиваль «Тайны горы Крестовой» представит концертную версию мюзикла «Винил»

29 июня лаборатория фестиваля представит эскизы по произведениям Леонида Десятникова и Исаака Бабеля (12+), а также постановку «Холодная осень» (12+) по Бунину. 27 и 28 июня в башне обзора на вершине горнолыжного курорта во время подъема и спуска будут показаны мини-спектакли «Полет в небеса» (12+) по мотивам произведений Даниила Хармса.