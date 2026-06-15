Нейрогастроэнтеролог Симаков: для завтрака нет запретных продуктов

Специалист подчеркнул, что утром следует ориентироваться не на интернет-страшилки, а на реакцию собственного тела. Он отметил, что на завтрак можно есть практически все, главное — как человек это переносит. Например, кофе для одного является обычным напитком, а для другого — причиной изжоги и дрожи, что не делает сам продукт вредным.