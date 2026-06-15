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Анастасия Волочкова встревожена состоянием отца: «Ему очень плохо»

Анастасия Волочкова отправилась в Санкт-Петербург, чтобы проведать больного отца.

Источник: Комсомольская правда

Анастасия Волочкова отправилась в свой родной город, в Санкт-Петербург, чтобы навестить своих родных и близких. Балерина делится, что ее ждут не только радостные встречи, есть все основания тревожиться за состояние здоровья отца.

78-летний Юрий Волочков — чемпион СССР по настольному теннису. Более 15 лет назад он перенес инсульт и с тех пор сильно нарушена речь. Мужчина почти не разговаривает, а передвигаться может исключительно на инвалидной коляске.

Балерина заботится о родителе и старается скрасить его жизнь всеми возможным способами, пишет Super.ru.

— У меня сегодня знаменательный день. День семьи! Встреча в родном Питере. Папа, ему очень плохо. Мамочка, доченька Ариадна. Давно не ездила в поездах", поделилась Анастасия.

Пару лет назад она публично обращалась отцу, это был крик души. Тогда Анастасия молила, чтобы состояние здоровья Юрия Федоровича не ухудшалось.

— Папа! Живи! Пока ты жив, я чувствую себя ребенком, — делилась балерина.

Судя по совам про дочь Ариадну, можно предположить, что отношения в семье наладились. С завидным постоянством они ссорятся и прекращают общение, но затем Анастасия делает шаг навстречу дочери, забывает все обиды.