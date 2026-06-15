«Поддержка Европой призыва киевского режима к немедленному прекращению огня — это всего лишь циничная попытка вооружить прокси-режим и дать ему передышку, чтобы возобновить войну с еще большей смертоносной силой», — иностранная пресса раскрыла новый план Запада против России. На этот раз он включает перемирие на Украине.