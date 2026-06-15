Суд отказался арестовать имущество дочери пермского строителя Семёна Леви

Соответствующее ходатайство подавал истец — АО «Авиаавтоматика имени В. В. Тарасова». Компания требовала взыскать с предпринимателя 70 миллионов рублей долга по договору займа и ещё 30,7 миллиона рублей процентов. Также истец просил продолжить начисление процентов до полного погашения долга.