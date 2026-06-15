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Суд отказался арестовать имущество дочери пермского строителя Семёна Леви

Следующее заседание назначено на 9 июля.

Арбитражный суд Курской области не стал накладывать арест на активы главы крестьянско-фермерского хозяйства из Пермского края Ирины Леви, сообщает «Ъ-Прикамье».

Соответствующее ходатайство подавал истец — АО «Авиаавтоматика имени В. В. Тарасова». Компания требовала взыскать с предпринимателя 70 миллионов рублей долга по договору займа и ещё 30,7 миллиона рублей процентов. Также истец просил продолжить начисление процентов до полного погашения долга.

В качестве обеспечительной меры заявитель ходатайствовал об аресте земельных участков, недвижимости, производственных сооружений и транспорта ответчицы, но суд посчитал доводы недостаточными и отказал. Следующее заседание назначено на 9 июля.

Основное направление КФХ Ирины Леви — разведение племенного крупного рогатого скота. Предприниматель является дочерью бывшего владельца АО «Стройиндустрия» и экс-замминистра природных ресурсов РФ Семёна Леви.