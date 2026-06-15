Гавань на севере Красноярского края получила официальное имя в честь норвежского кораблестроителя

Как пишет sibnovosti.ru, название дано в честь норвежского кораблестроителя Колина Арчера, чьи суда славились надежностью в суровых арктических условиях. Это место имеет давнюю историю: в конце XIX века знаменитый полярный путешественник Фритьоф Нансен рекомендовал гавань для зимовки кораблей. А в 1900 году здесь действительно зимовала экспедиция Эдуарда Толля на судне «Заря».