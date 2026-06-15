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Гавань на севере Красноярского края получила официальное имя в честь норвежского кораблестроителя

На Таймыре официально закрепили название гавани Колин-Арчер.

На Таймыре официально закрепили название гавани Колин-Арчер. Запись о пристани появилась в Государственном каталоге географических названий, сообщили в краевом управлении Росреестра. До этого момента наименование использовалось только неофициально.

Как пишет sibnovosti.ru, название дано в честь норвежского кораблестроителя Колина Арчера, чьи суда славились надежностью в суровых арктических условиях. Это место имеет давнюю историю: в конце XIX века знаменитый полярный путешественник Фритьоф Нансен рекомендовал гавань для зимовки кораблей. А в 1900 году здесь действительно зимовала экспедиция Эдуарда Толля на судне «Заря».

В Росреестре пояснили, что официальное закрепление давно устоявшегося названия поможет избежать путаницы на картах, в документах и навигационных материалах. Для арктических экспедиций и научных походов это особенно важно.

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