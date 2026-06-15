Многодетным семьям из Челябинской области вернули право на единое пособие

«Право на пересмотр отказа дается один раз. Заявление нужно подать либо в последний месяц текущего периода назначения пособия, либо не позднее трех месяцев после его окончания. Выплата назначается с месяца обращения и составляет 8 450,5 рубля на каждого ребенка — это 50% от регионального прожиточного минимума для детей», — рассказала управляющая Отделением СФР по Челябинской области Татьяна Бажаева.