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Многодетным семьям из Челябинской области вернули право на единое пособие

Все они ранее получили отказ из‑за незначительного превышения уровня доходов.

Источник: 1obl.ru

В Челябинской области более тысячи детей из многодетных семей будут получать единое пособие, хотя ранее их родители получили отказ в назначении этой выплаты. СФР автоматически пересмотрел отказные анкеты многодетных семей и сам назначил пособие 400 семьям, чей доход превышал норму не более чем на 10%, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 22 мая 2026 года вступили в силу поправки к федеральному закону. Теперь многодетные семьи не лишаются поддержки, если их среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум (17 424 рубля) на 10% — то есть до 19 166,4 рубля.

Родителям не пришлось заново подавать заявления. Специалисты Соцфонда автоматически проверили прежние отказы, используя данные из межведомственных каналов и системы СФР. Уведомления о назначении выплат уже пришли в личные кабинеты на «Госуслугах».

«Право на пересмотр отказа дается один раз. Заявление нужно подать либо в последний месяц текущего периода назначения пособия, либо не позднее трех месяцев после его окончания. Выплата назначается с месяца обращения и составляет 8 450,5 рубля на каждого ребенка — это 50% от регионального прожиточного минимума для детей», — рассказала управляющая Отделением СФР по Челябинской области Татьяна Бажаева.

При этом сохраняются общие требования: доход трудоспособных членов семьи за расчетные 12 месяцев должен быть не ниже 216 744 рублей (8 МРОТ в 2026 году), также проводится комплексная оценка нуждаемости.