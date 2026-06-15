В Хабаровском крае улучшают условия пребывания пациентов в больницах

Обновление медицинских учреждений и внедрение современных технологий позволяет улучшать работу врачей Хабаровского края и заботиться о здоровье жителей. Так, в Районной больнице Лазо проходят масштабные строительные работы и одновременно происходит цифровая трансформация учреждения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Медицинская помощь должна быть качественной и доступной для жителей всех, в том числе и отдаленных районов Хабаровского края. Районная больница в Лазо очень важна для людей — здесь они получают помощь рядом с домом, без поездок в краевой центр», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
В рамках федпроекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» здесь проведен капитальный ремонт, на который было выделено более 250 млн рублей. Работы велись с 2024 года. Весной этого года были завершены последние доработки. Обновления затронули практически все здание главного корпуса и поликлиники РБ «Переяславка», здания стационара филиала № 2 РБ «Мухен». Полностью обновлены первый, второй и четвертый этажи; проведен комплексный ремонт подвальных помещений, включая гидроизоляцию полов и стен; выполнена частичная перепланировка для оптимизации пространства; заменены инженерные сети, окна, двери, кровля, а также старая плитка и напольные покрытия; установлены современные системы вентиляции и освещения, новый дренаж и отмостка всего здания, заменены лифты, системы отопления и тепловых узлов.
«Помимо удобства посетителей и работников мы уделили особое внимание безопасности: полностью модернизированы системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения. Для завершения целостного обновления остается провести капитальный ремонт третьего этажа, оперблока, отделения скорой помощи и приемного покоя, административно-лабораторного корпуса. В планах и благоустройство территории», — рассказали в учреждении.
Для удобства врачей и пациентов здесь внедряют и современные технологии. Цифровизация затронула в том числе безопасность пациентов: теперь информационные звонки от учреждения маркируются. Благодаря этому нововведению на экране телефона абонента отображается специальный идентификатор, подтверждающий, что звонок действительно поступил из больницы. Пациенты могут быть уверены, что не пропустят напоминание о приеме или результатах анализов, и при этом защищены от телефонного спама.
«Часто поступают звонки с незнакомых номеров, каждый раз переживаю, что мошенники, поэтому не всегда могу ответить. Недавно увидела, что номер подписан “КГБУЗ РБ ЛАЗО Медицина”, стало морально спокойнее. Маркировка позволила вовремя получить важную информацию, которую я ждала от больницы», — поделилась пациентка Полина.
Еще одно нововведение появилось в Краевой больнице им. Войно-Ясенецкого. Здесь теперь работает робот-помощник, напоминающий о своевременности прохождения медицинских осмотров. Новшество поможет медикам экономить время на звонках в ручном режиме, а пациентам держать на контроле свое состояние.
«Робот берет на себя рутинную, но важную работу: напоминает жителям о необходимости пройти диспансеризацию. Это помогает не пропустить плановые визиты к врачу, частично снять нагрузку с медиков и регистраторов, освобождая их время для решения более сложных вопросов посетителей», — подчеркнула заместитель главного врача по организационно-методической работе больницы имени Войно-Ясенецкого Вероника Телюпа.
Отметим, что за прошлый год реконструкция и модернизация при поддержке федерального центра проведена в 14 медицинских объектах края. В 2026 году по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» выделено 31,3 млн рублей на капитальный ремонт пяти объектов Хабаровской, Николаевской и Вяземской районных больниц.