В Хабаровском крае улучшают условия пребывания пациентов в больницах

В рамках федпроекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» здесь проведен капитальный ремонт, на который было выделено более 250 млн рублей. Работы велись с 2024 года. Весной этого года были завершены последние доработки. Обновления затронули практически все здание главного корпуса и поликлиники РБ «Переяславка», здания стационара филиала № 2 РБ «Мухен». Полностью обновлены первый, второй и четвертый этажи; проведен комплексный ремонт подвальных помещений, включая гидроизоляцию полов и стен; выполнена частичная перепланировка для оптимизации пространства; заменены инженерные сети, окна, двери, кровля, а также старая плитка и напольные покрытия; установлены современные системы вентиляции и освещения, новый дренаж и отмостка всего здания, заменены лифты, системы отопления и тепловых узлов.