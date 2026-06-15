На реконструкцию путепровода Батайск — Ростов-на-Дону направят 3,3 млрд рублей

Реконструкция путепровода между Батайском и Ростовом-на-Дону обойдется в 3,3 млрд руб. По плану, работы планируется завершить за 3,2 года. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы минтранса Ростовской области.