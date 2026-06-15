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Грозы и сильный ветер: МЧС предупредило о непогоде в понедельник

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Грозы, кратковременные дожди и усиление ветра ожидаются в понедельник на большей части территории Беларуси, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 750 мм рт. ст. +23°
Источник: Sputnik.by

Спасатели предупредили, что неблагоприятные погодные явления могут привести к повреждению линий связи и электропередач, отключению электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.

Кроме того, грозы повышают риск возникновения лесных пожаров и возгораний в жилых и производственных зданиях.

По данным Белгидромета, в республике установится переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.

Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер юго-западный со скоростью 4−9 м/с, при грозах его порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха днем составит от +14°С до +20°С.

В Минске в понедельник ожидается переменная облачность, с вероятность 90−90% пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе — порывистый.

Утром в белорусской столице прогнозируется от +11 до +13°С, днем воздух прогреется до +16…+18°С, вечером температура вновь понизится до +11…+13°С.

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