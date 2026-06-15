Грозы и сильный ветер: МЧС предупредило о непогоде в понедельник

Спасатели предупредили, что неблагоприятные погодные явления могут привести к повреждению линий связи и электропередач, отключению электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.
Кроме того, грозы повышают риск возникновения лесных пожаров и возгораний в жилых и производственных зданиях.
По данным Белгидромета, в республике установится переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.
Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер юго-западный со скоростью 4−9 м/с, при грозах его порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха днем составит от +14°С до +20°С.
В Минске в понедельник ожидается переменная облачность, с вероятность 90−90% пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе — порывистый.
Утром в белорусской столице прогнозируется от +11 до +13°С, днем воздух прогреется до +16…+18°С, вечером температура вновь понизится до +11…+13°С.