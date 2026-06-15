В Ставропольском крае готовый кофе подорожал на 9%

В Ростовской области средний чек вырос до 297 ₽, что на 12% больше, чем в 2025 году. При этом количество покупок сократилось на 5%. В Краснодарском крае средний чек составил 303 ₽, что на 7% выше прошлогоднего показателя, а число покупок уменьшилось на 10%.