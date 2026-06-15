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В Ставропольском крае готовый кофе подорожал на 9%

В Ставропольском крае средняя стоимость готового кофе в чеках заведений общественного питания за январь-апрель 2026 года достигла 261 ₽, что на 9% выше год к году. Одновременно количество покупок уменьшилось на 7%. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В Ставропольском крае средняя стоимость готового кофе в чеках заведений общественного питания за январь-апрель 2026 года достигла 261 ₽, что на 9% выше год к году. Одновременно количество покупок уменьшилось на 7%. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В Ростовской области средний чек вырос до 297 ₽, что на 12% больше, чем в 2025 году. При этом количество покупок сократилось на 5%. В Краснодарском крае средний чек составил 303 ₽, что на 7% выше прошлогоднего показателя, а число покупок уменьшилось на 10%.

«Неблагоприятные погодные условия в начале года привели к снижению трафика в заведениях общепита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кофейни пострадали в меньшей степени, но все же ощутили негативное влияние», — цитирует издание экспертов аналитического центра.

По их информации, ужесточение конкуренции стало дополнительным фактором, который отдельные участники рынка не смогли выдержать. Этому способствовали растущая популярность домашнего приготовления кофе и общий тренд на экономию среди потребителей. В результате снизился спрос на кофе на вынос.