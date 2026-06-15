Беседа с Ротенбергом, звезда Формулы 1 Петров и «гостевой» «КАМАЗ»: как в Казани прошли гонки серии SMP

Вертолет. Ротенберг. «КАМАЗ».

Метров за 300 до трассы уже виднеются спортивные кары — круг за кругом они преодолевают расстояние, ревут моторы. Отметим, что зрителей на импровизированной трибуне и на мостике вдоль трассы — уйма. Не смущает болельщиков даже казанская погода — в этот день было крайне жарко.

За ситуацией в гонке следят не только с земли, но и с воздуха. Думаю, даже по ТВ-картинке была заметна тень от вертолета — серьезный уровень. У паддоков в это время кипит работа — конструкторы ежеминутно получают информацию о самочувствие и ситуации с машиной и пилотом напрямую.

Я же направляюсь в пресс-центр, где встречаю одного из главных инициаторов программы SMP Racing Бориса Ротенберга (интервью читайте в ближайшие дни на сайте «ТИ-Спорта»). Поговорили — узнал, что сама программа разработана для поддержки пилотов в 2012 году. Да и планов великое множество. О некоторых пока вслух не говорят.

Среди участников гонки и знаменитый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров. Вот, например, он паркует свой болид после очередной «сессии» — снимает шлем. Вокруг него тут же образовалась примерно сотня любителей автоспорта — у каждого вопрос и просьба о фото. К слову, и журналистам уделяет внимание. Например, спросили его про проходящий в эти дни чемпионат мира по футболу. Выяснилось, что Петров и сам играет и за некоторые сборные болеет.

Фото: Иван Жуков / «Татар-информ».

— Мне интересен чемпионат мира по футболу. Я сам играю в футбол. У меня много знакомых профессиональных футболистов. Но сейчас, в связи с гонками, ни один матч не посмотрел от начала до конца. Но так, конечно, слежу.

— За кого болеете?

— Всегда интересно посмотреть: Англию, Бразилию, Германию, Португалию, — сказал Петров журналистам.

Сессия в вузе и выставка «КАМАЗа».

Кстати, это было не единственное соприкосновение прославленного гонщика с болельщиками. После он вышел к выставке, где красовался гоночный грузовик команды «КАМАЗ-Мастер». У Виталия спросили, знаком ли он с этим автомобилем и удавалось ли управлять. Петров вспомнил, что как-то раз испробовал — ездил в Набережных Челнах. Понравилось.

Но турнир кольцевых автогонок — это не только про таких опытных и маститых ребят, как Петров. В первую очередь он про молодых и талантливых. Вот, например, Максим Солдатов из татарстанской команды «ТАИФ Моторспорт». Выступает в классе SMP TCR Russia. Парню — 21 год. Его судьба уже в Казани испытала на прочность, но победить смог.

У него был изначальный план — хорошо стартовать и уехать ото всех. Но случилось иначе — он проиграл старт, а долгое время в гонке за победу боролись Артем Северюхин и Владимир Атоев. Но у них случился контакт. В следствии чего один сошел, а второй получил штраф, таким образом победа перешла к Солдатову. Сам гонщик так описал свою победу:

«Видимо, суждено мне было выиграть сегодня. Да, допустил ошибку на старте — пропустил двоих. Но, сохраняя темп, все-таки добрался, а ребята впереди друг друга “поубивали”. Я боялся, что они сильно поборются, мы затормозим и тогда бы к нам приехали бы сзади идущие машины — для меня бы это было очень плохо. Поэтому я думал: “ребят, давайте вы разберетесь, но мы будем ехать”», — сказал Солдатов.

К слову, неизвестно, из-за чего парень переживал больше — из-за ситуации на трассе или сессии, которую предстоит еще сдать в вузе. А еще гонщик признался, что первым получил поздравление от своего наставника. Он написал: «Пипец, как за тебя переживал».

Кстати, добавим, что в зачете «Супер-Продакшн» вторую победу подряд одержал Роман Голиков.

А сложная ли трасса в Казани?

Говоря о специфике трассы на казанском автодроме, сначала отмечу главное — эксперты считают, что ее стоит немного модернизировать. Хотя тот же Петров называет одной из лучших.

— Мы не первый раз уже здесь. И все пилоты в один голос говорят, что это одна из лучших трасс России.

— В чем ее главная особенность?

— Тут немножко абразивный асфальт: сильно стираются колеса. И плюс — есть закрытые повороты, которые находятся на вершине, и потом тебе нужно тормозить вниз. Ты не видишь апексы (точка в траектории, ближайшая к внутреннему краю дороги), и это доставляет определенные сложности, — сказал Петров.