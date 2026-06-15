Село Ачан в Хабаровском крае отметит свой 375-летний юбилей

Ачан расположен на левом берегу Амура вблизи крупного озера Болонь. По одной из версий, в 1651 году отряд русских казаков под предводительством Ерофея Хабарова остановился здесь на зимовку и заложил Ачанский острог. До 1977 года село носило название Болонь по имени соседнего озера. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1977 года населенный пункт был переименован в Ачан.