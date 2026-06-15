Село Ачан в Хабаровском крае отметит свой 375-летний юбилей

Село Ачан в Амурском районе по праву можно считать одним из старейших в Хабаровском крае. В этом году оно отметит свой 375-летний юбилей. Документально село впервые упомянуто в 1651 году — эта дата считается временем его образования. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ачан расположен на левом берегу Амура вблизи крупного озера Болонь. По одной из версий, в 1651 году отряд русских казаков под предводительством Ерофея Хабарова остановился здесь на зимовку и заложил Ачанский острог. До 1977 года село носило название Болонь по имени соседнего озера. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1977 года населенный пункт был переименован в Ачан.
Сегодня Ачан — центр компактного проживания коренных малочисленных народов Севера — нанайев. Жители и родовые общины традиционно занимаются охотой, рыболовством и сбором дикоросов. Здесь бережно хранят вековые обычаи нанайского народа, воссоздают колорит прошлых столетий.
Для гостей праздника разработана насыщенная программа.
— Мы проведем экскурсию по селу и его окрестностям. Наши гости смогут пройти древний обряд очищения в полном соответствии с национальными традициями«, — поделилась руководитель национального культурного центра “Силэмсэ” имени Нины Павловны Гейкер Полина Ходжер.
Центральной площадкой торжеств станет сценическая площадка под открытым небом. Здесь состоится главное событие года — XXX юбилейный фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера «Аист над Амуром». В рамках фестиваля запланированы конкурсы, мастер-классы, а также знакомство с устройством национальных жилищ.
Гостей ждет дефиле, где представят современную и традиционную одежду с элементами национальной вышивки — бисером, мехом и орнаментами. В Ачане приготовят и угостят разнообразными деликатесными блюдами из различных видов рыбы, ягод, дикого мяса, дичи.
Мастера декоративно-прикладного искусства покажут изделия ручной работы: аксессуары из рыбьей кожи, панно, амулеты и обереги, выполненные в исконных традициях.
Завершится праздник этнодискотекой.
— Мы ждем на юбилей много гостей со всего Хабаровского края. Готовим концерт с участием нашего второго юбиляра — образцового детского фольклорного ансамбля «Тасима», которому исполняется 40 лет, — добавила Полина Ходжер.
Основные торжества намечены на 26 июля. Подготовка к ним уже началась.