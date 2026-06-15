Где можно купаться летом 2026 в Москве и Петербурге и когда начинается пляжный сезон

Такой вариант подойдёт тем, кто готов потратить больше времени на дорогу. Зато это честнее, чем ехать на популярный городской пляж, видеть толпу в воде и думать, что раз люди купаются, значит, можно. Массовость не заменяет лабораторные анализы. Если пляж не прошёл проверку, вода не становится безопаснее от того, что туда зашли ещё сто человек. Лето не должно заканчиваться кишечной инфекцией.