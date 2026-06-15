В Хабаровском крае уроки музыки и физики станут более практичными

Как сообщил министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин, программа оснащения школ рассчитана на несколько лет. В прошлом году оборудование уже поступило в кабинеты основ безопасности и защиты Родины и труда, в следующем году планируется обновление кабинетов математики, химии и биологии.