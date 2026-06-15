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В Хабаровском крае уроки музыки и физики станут более практичными

Оснащение кабинетов музыки, ИЗО и физики проведут к началу учебного года.

В Хабаровском крае к началу нового учебного года 238 школ получат современное оборудование для уроков физики, музыки и изобразительного искусства, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работы проводятся в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимиром Путиным. На эти цели из федерального бюджета направлено более 38 млн рублей.

Как сообщил министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин, программа оснащения школ рассчитана на несколько лет. В прошлом году оборудование уже поступило в кабинеты основ безопасности и защиты Родины и труда, в следующем году планируется обновление кабинетов математики, химии и биологии.

В этом году школы региона получат акустические системы и наборы шумовых инструментов для уроков музыки, комплекты гипсовых моделей для ИЗО, а также демонстрационные наборы и лабораторное оборудование для занятий физикой — от изучения магнитных полей до механических колебаний и волновых явлений.

По словам учителя физики гимназии № 9 Евгения Наумова, современная материальная база напрямую влияет на интерес школьников к предмету и помогает переходить от теории к практике.

Он отметил, что физика становится одним из востребованных предметов по выбору ЕГЭ в регионе, а практические занятия позволяют ученикам «увидеть и почувствовать» законы природы.

Добавим, что Минпросвещения России продолжает разработку единых государственных учебников по музыке и ИЗО для начальной и основной школы. Их планируют завершить к 2028 году и поэтапно внедрять с 2029 года.