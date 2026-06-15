Прокуратура помогла жителю ЕАО добиться обустройства дороги

Отсутствие дороги создавало препятствия для начала строительных работ, а также осложняло доступ экстренных служб к участку. После изучения обстоятельств дела прокуратура направила в Биробиджанский районный суд ЕАО исковое заявление с требованием обустроить автомобильную дорогу к земельному участку заявителя.