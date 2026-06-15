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В Ростовской области обнаружили продукты без маркировки и грязную форму

Ростовская транспортная прокуратура проверила точку общепита, принадлежащую индивидуальному предпринимателю, и нашла множество санитарных нарушений.

По результатам проверки, проведённой Ростовской транспортной прокуратурой, в заведении общественного питания, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, выявлены многочисленные нарушения санитарно‑эпидемиологических требований.

В ходе инспекции установлено несоблюдение технологических процессов приготовления пищи на кухне, отсутствие централизованной стирки спецодежды персонала и хранение продуктов без обязательной маркировки.

В отношении предпринимателя возбуждены административные дела за нарушение технических регламентов и санитарных правил при организации питания. Прокуратура выдала предписание об устранении выявленных нарушений и будет контролировать исполнение требований.