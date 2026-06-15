В Ростовской области обнаружили продукты без маркировки и грязную форму

По результатам проверки, проведённой Ростовской транспортной прокуратурой, в заведении общественного питания, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, выявлены многочисленные нарушения санитарно‑эпидемиологических требований.
В ходе инспекции установлено несоблюдение технологических процессов приготовления пищи на кухне, отсутствие централизованной стирки спецодежды персонала и хранение продуктов без обязательной маркировки.
В отношении предпринимателя возбуждены административные дела за нарушение технических регламентов и санитарных правил при организации питания. Прокуратура выдала предписание об устранении выявленных нарушений и будет контролировать исполнение требований.