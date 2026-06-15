Евгений Касперский рассказал «Газете.Ru» об изолированном интернете и собственной жизни в XXII веке

Когда антивирусы будут бесполезны? Что будет с хакерами, если они окажутся внутри изолированного интернета? Может ли страна в XXI веке иметь технологический суверенитет и пользоваться только своими ресурсами? Завоюет ли мир ИИ? Эти и другие вопросы мы задали основателю и главе «Лаборатории Касперского», главному эксперту России в области кибербезопасности Евгению Касперскому. Попробуйте ответить на них и сравните свой взгляд на будущее с ответами специалиста.