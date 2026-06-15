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Муляж 1,5 млн рублей вручила курьеру мошенников бабушка из Красноярского края

В Ужуре полицейские задержали курьера телефонных мошенников.

В Красноярском крае полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые пытались похитить у 86-летней жительницы Ужура 1,5 млн рублей.

Накануне пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее деньги, лежащие в банке, пытаются украсть, а для сохранности их нужно снять со счета и передать курьеру, который отнесет их сотрудникам силовых структур.

Введенная в заблуждение бабушка пришла в банк, но при снятии средств бдительная сотрудница в ходе беседы с клиенткой поняла, что ее пытаются обмануть, и позвонила в полицию.

«Приехав домой к потенциальной жертве и получив от нее муляж денежных средств, курьер телефонных мошенников был задержан сотрудниками полиции. Установлено, что 18-летний житель Томской области нашел объявление о подработке в одном из мессенджеров: за вознаграждение ему предложили съездить в Ужур и забрать посылку», — рассказали в ГУ МВД.

По факту покушения на мошенничество в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.