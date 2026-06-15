Муляж 1,5 млн рублей вручила курьеру мошенников бабушка из Красноярского края

«Приехав домой к потенциальной жертве и получив от нее муляж денежных средств, курьер телефонных мошенников был задержан сотрудниками полиции. Установлено, что 18-летний житель Томской области нашел объявление о подработке в одном из мессенджеров: за вознаграждение ему предложили съездить в Ужур и забрать посылку», — рассказали в ГУ МВД.