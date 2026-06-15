Книгоиздатели сократили выпуск иностранной литературы

В сфере электронных книг ситуация в сегменте переводных изданий отличается от общей статистики. В книжном сервисе «Литрес» (в докладе Минцифры компания называется «основным игроком на рынке цифровых книг», на нее приходится 44% продаж) количество переводных изданий, вышедших в 2025 году, составило почти 8 тыс. наименований, что на 2% больше, чем в 2024 году. Рост числа переводных изданий зафиксирован в следующих категориях: с корейского (плюс 46% год к году), французского (плюс 26%), немецкого (плюс 23%), испанского (плюс 16%) и китайского (плюс 12%). Количество опубликованных в сервисе книг на английском языке выросло на 235%, но это связано с низкой базой.