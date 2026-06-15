Книгоиздатели сократили выпуск иностранной литературы

Количество наименований выпущенных в России книг, переведенных с других языков, по итогам 2025 года сократилось на 11% и составило чуть более 15 тыс. Об этом говорится в отраслевом докладе Минцифры о состоянии книжной отрасли, с которым ознакомился РБК. По сравнению с 2022 годом снижение числа переводных изданий еще более заметно — минус 24%.
На сопоставимые 11% год к году — до 58 млн экземпляров — сократился и тираж переводных изданий. К 2022 году падение оценивается в 31%. Доля такой литературы в совокупном тираже всех выпущенных книг и брошюр снизилась с 21,4% в 2022 году и 17,6% в 2024 году до 15,6% в 2025 году.
Большинство книг в этом сегменте, как и прежде, — переводы с английского. На них пришлось 50% всех переводных изданий. Но год к году количество наименований переведенной с английского литературы сократилось на 14,1%, до 7,5 тыс., а тираж — на 14,9%, до 33,8 млн экземпляров.
Еще 8,3% всех переводных изданий — переводы с французского. Всего за 2025 год было выпущено 1,2 тыс. наименований таких книг тиражом 5 млн экземпляров против 1,3 тыс. наименований тиражом 4,6 млн экземпляров в 2024 году. Еще 6,6% в этом сегменте приходится на переводы с немецкого: 997 названий тиражом 4,1 млн экземпляров против 1,2 тыс. названий тиражом 4,4 млн экземпляров годом ранее.
Отдельно в Минцифры посчитали и количество изданий, выпущенных не в переводе, а непосредственно на иностранных языках. Несмотря на то что здесь английский также в лидерах — 1,1 тыс. наименований тиражом 0,8 млн экземпляров, по сравнению с 2024 годом эти показатели сократились на 30,3 и 57,9% соответственно.
По числу наименований второе место в топе книг на иностранных языках с огромным отрывом от англоязычных приходится на немецкий — 56, третье — французский (49). Замыкают пятерку лидеров китайский (35) и испанский (25). По общему тиражу рейтинг заметно отличается: на втором месте находятся книги на китайском (50,2 тыс. экземпляров), далее следует литература на французском (37,5 тыс.), арабском (21,6 тыс.) и испанском (20,7 тыс.).
Пользуются ли книги на иностранных языках спросом.
Сеть книжных магазинов «Читай-город», как рассказали РБК в ее пресс-службе, фиксирует рост продаж в 3,4 раза книг на испанском языке и в 1,3 раза — на французском в январе—мае 2026 года по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году. Самым популярным языком оригинала остается английский, на втором месте французский, на третьем — испанский, уточнил представитель сети.
Сократилось в 2025 году и число переводов книг с русского на другие языки, констатируют авторы доклада. Всего было издано 1,7 тыс. названий в переводе с русского общим тиражом 1,2 млн экземпляров, в то время как в 2024 году было выпущено 2,2 тыс. названий общим тиражом 2,2 млн экземпляров.
Почему сокращается переводная литература.
Снижение ассортимента на рынке переводной литературы напрямую связано с ограничением на продажу лицензий российским издателям, считает глава издательства «Росмэн» Борис Кузнецов. Положительную динамику на этом фоне тем не менее показывают переводные издания с китайского и корейского языков, настаивает он. «В целом эта ситуация накладывается на тренды молодежной литературы, где “азиатская волна” уже несколько лет является драйвером рынка», — добавил Кузнецов.
Аналогичную причину — проблемы в переговорах с западными издательствами — назвала и главный редактор издательства Belles Letters (входит в группу «Альпина») Яна Грецова. Кроме того, она также отмечает «изобилие текстов с ЛГБТ (“международное движение ЛГБТ” признано экстремистским и запрещено в России) и другими нарушениями действующего российского законодательства», что в первую очередь касается англоязычной литературы. Грецова добавила, что в последнее время в Belles Letters увеличилось количество переводов с итальянского, немецкого, испанского, нидерландского и других европейских языков.
В пресс-службе издательства «Эксмо» также согласились, что за последние несколько лет российская аудитория значительно расширила интерес к азиатской литературе. Если раньше основную долю переводного рынка формировали англоязычные авторы, то сегодня заметно растет интерес к японской, корейской и китайской культуре, что отражается и на книжном рынке, отметили там. «Продажи корейских авторов в нашем портфеле в 2025 году выросли на 95%, японских — на 15% по сравнению с предыдущим годом», — привели в «Эксмо» статистику.
Влияет ли язык оригинала на популярность книги.
В оценке того, как влияет язык оригинала того или иного произведения на его популярность, опрошенные РБК участники рынка разошлись. По словам Грецовой, в сегменте женской художественной прозы исторически сильны англоязычные писательницы. «Поэтому мы ощущаем их недостаток, ведь английский язык стал культурным кодом, близким современным российским читателям», — отметила она.
Влияние языка оригинала на интерес аудитории, «безусловно, есть», считает главный редактор художественной редакции «Эксмо» Евгений Соловьев. Язык здесь выступает маркером определенной культурной повестки и читательских ожиданий, объясняет он. «Например, мы наблюдаем устойчиво высокий спрос на японскую литературу как жанровую, так и более “литературную”, — приводит пример Соловьев. — В то же время интерес к испаноязычным авторам в массовом сегменте сейчас более сдержанный и требует дополнительных маркетинговых усилий для раскрытия потенциала».
Главный редактор издательства «Альпина Паблишер» Сергей Турко, в свою очередь, настаивает, что язык оригинала на спрос не влияет: «Интересную книгу можно написать на любом языке, и если ее хорошо перевести на русский, то читатели у нее появятся».
Какова ситуация на рынке электронных книг.
В сфере электронных книг ситуация в сегменте переводных изданий отличается от общей статистики. В книжном сервисе «Литрес» (в докладе Минцифры компания называется «основным игроком на рынке цифровых книг», на нее приходится 44% продаж) количество переводных изданий, вышедших в 2025 году, составило почти 8 тыс. наименований, что на 2% больше, чем в 2024 году. Рост числа переводных изданий зафиксирован в следующих категориях: с корейского (плюс 46% год к году), французского (плюс 26%), немецкого (плюс 23%), испанского (плюс 16%) и китайского (плюс 12%). Количество опубликованных в сервисе книг на английском языке выросло на 235%, но это связано с низкой базой.
Что еще изменилось на книжном рынке.
Согласно данным Российской государственной библиотеки, на которые ссылаются авторы доклада, в 2025 году российские издательства выпустили в целом 100,4 тыс. наименований книг и брошюр совокупным тиражом 372,7 млн экземпляров. К 2024 году первый показатель снизился на 2,8%, а второй, наоборот, вырос на 0,9%. Если же сопоставлять объем издаваемой литературы с 2022 годом, то количество наименований упало на 7,2%, а их совокупный тираж — на 5%.
Большое значение для оценки состояния книжной отрасли, как считают авторы доклада, играет анализ соотношения новых книг и переизданий в совокупном «репертуаре». Так, доля переизданий по итогам 2025 года в сравнении с 2024 годом выросла на 0,4 процентного пункта (п.п.) и составила 13%. В структуре тиражей доля переизданий заметно выше и составляет 31%. Тем не менее год к году этот показатель сократился на 5,5 п.п.
Более половины, а именно 55% всех наименований книг и брошюр, выходит тиражом менее 1 тыс. экземпляров, констатируют авторы доклада. Число многотиражных изданий (свыше 50 тыс. экземпляров) сократилось за год на 9,7% по числу названий, но увеличилось на 9,9% по количеству экземпляров.