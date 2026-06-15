Московские грозы и похолодание идут на Волгоград

В понедельник, 15 июня, в Волгоградской области резко ухудшится погода. По данным синоптиков Волгоградского ЦГМС, в регионе ожидаются дожди с грозами, шквалистый ветер — такая погода в минувшие выходные фиксировалась в столице России. Волгоград также попадет под удар стихии.
Западный ветер в области усилится до 9−14 м/с, а при грозах порывы достигнут 17−22 м/с. Ночью температура опустится до +12…+17, при прояснении — до +7. Днем воздух прогреется до +22…+27, в отдельных районах — до +30.
В Волгограде синоптики Волгоградского ЦГМС также прогнозируют осадки с грозой. Порывы ветра в городе могут достичь 22 м/с.
Ранее сообщалось о высокой пожароопасности в регионе.