Московские грозы и похолодание идут на Волгоград

В понедельник, 15 июня, в Волгоградской области резко ухудшится погода. По данным синоптиков Волгоградского ЦГМС, в регионе ожидаются дожди с грозами, шквалистый ветер — такая погода в минувшие выходные фиксировалась в столице России. Волгоград также попадет под удар стихии.