Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московские грозы и похолодание идут на Волгоград

Новая неделя обещает быть не столь знойной, как прошедшая.

В понедельник, 15 июня, в Волгоградской области резко ухудшится погода. По данным синоптиков Волгоградского ЦГМС, в регионе ожидаются дожди с грозами, шквалистый ветер — такая погода в минувшие выходные фиксировалась в столице России. Волгоград также попадет под удар стихии.

Западный ветер в области усилится до 9−14 м/с, а при грозах порывы достигнут 17−22 м/с. Ночью температура опустится до +12…+17, при прояснении — до +7. Днем воздух прогреется до +22…+27, в отдельных районах — до +30.

В Волгограде синоптики Волгоградского ЦГМС также прогнозируют осадки с грозой. Порывы ветра в городе могут достичь 22 м/с.

Ранее сообщалось о высокой пожароопасности в регионе.