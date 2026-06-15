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«Не надо класть все яйца в одну корзину»: россиянам рассказали, как лучше хранить свои сбережения

Кабалоев посоветовал не хранить все сбережения в золоте.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам рассказали, как лучше хранить свои сбережения. Глава учрежденной Минфином РФ компании «Росвексель» Осман Кабалоев отметил, что важно не «складывать все яйца в одну корзину». Своим мнением он поделился в разговоре с РИА Новости.

«Я порекомендовал бы диверсифицировать инвестиционный портфель и не класть все яйца в одну корзину», — сказал эксперт.

Прогнозировать рекорд по покупке физического золота в этом году сложно, отметил Кабалоев. В России добывается более 330 тонн золота, и ожидается рост добычи в ближайшие годы.

Ранее KP.RU рассказал об еще одном способе сохранить все заработанное. Россиянам посоветовали сохранить все накопления в коротких депозитах. При этом финансовая подушка должна составлять не менее 4−5 зарплат. Но при нестабильном доходе лучше всего накопить до 12 зарплат, а потом уже думать об инвестициях.