«Не надо класть все яйца в одну корзину»: россиянам рассказали, как лучше хранить свои сбережения

Ранее KP.RU рассказал об еще одном способе сохранить все заработанное. Россиянам посоветовали сохранить все накопления в коротких депозитах. При этом финансовая подушка должна составлять не менее 4−5 зарплат. Но при нестабильном доходе лучше всего накопить до 12 зарплат, а потом уже думать об инвестициях.