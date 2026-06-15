Жительница Красноярского края украла с карты бывшего мужа 7,1 млн рублей

Жительница Кодинска украла с банковской карты бывшего мужа семь миллионов рублей, поступивших 60-летнему мужчине после гибели сына на СВО. Пострадавший обратился в полицию в связи с хищением банковской карты. Он пояснил, что с женой давно не живет, но она его периодически навещала и иногда делала покупки, рассчитываясь его картой. В последнее время и вовсе забрала ее и не отдает. Оказалось, что с начала года за 4 месяца на счет заявителя поступили выплаты в связи с гибелью их общего сына в зоне спецоперации. Аналогичную сумму получила его 50-летняя экс-супруга. О поступлении выплат мужчина даже не догадывался. Об этом ему стало известно от полицейских в рамках расследования уголовного дела, — уточняют в краевой полиции. Воровка рассказала следователям, что свои выплаты потратила на покупки, а миллионы экс-супруга перевела на свой банковский счет. Суммарно причиненный ущерб составил 7,1 млн рублей. За кражу женщине грозит до 10 лет лишения свободы.