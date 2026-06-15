Минстрой РФ включил Прикамье в число приоритетных регионов для развития яхтенной инфраструктуры

«Сегодня развитие яхтенной инфраструктуры — не просто создание мест для стоянки судов, это комплексный механизм раскрытия туристического и экономического потенциала внутренних водных путей. В этой связи задачи, которые перед нами ставятся, становятся все масштабнее. С целью сбалансированного вовлечения водных объектов в развитие яхтенной инфраструктуры Минстрой России приступил к разработке концепции развития яхтенной инфраструктуры на внутренних водных путях», — отметил заместитель главы Минстроя РФ Юрий Гордеев.