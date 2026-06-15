Ган нокаутировал Перейру на турнире в Белом доме и стал временным чемпионом UFC

Эта победа стала для Гана 14-й в карьере в смешанных единоборствах при двух поражениях и одном поединке без результата. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Перейра провёл дебютный бой в тяжёлом весе. На его счету 13 побед и четыре поражения.