Вандалы портят городские клумбы в Красноярске

«В этом году мы начали высаживать цветы и к сожалению уже столкнулись со случаями вандализма. На фото клумба на площади имени Я. М. Свердлова. Пышная рассада на клумбах, в кашпо и вазонах выращена с любовью и заботой, чтобы дарить вам положительные эмоции и радовать вас!» — сообщили в УЗС.