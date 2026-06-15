Вандалы портят городские клумбы в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Управлении зеленого строительства рассказали о случае вандализма на одной из городских клумб. Повреждения заметили на площади имени Я. М. Свердлова.
В этом сезоне специалисты уже начали высаживать цветы, чтобы украсить улицы города. Рассаду выращивают заранее, и она должна радовать жителей все лето.
«В этом году мы начали высаживать цветы и к сожалению уже столкнулись со случаями вандализма. На фото клумба на площади имени Я. М. Свердлова. Пышная рассада на клумбах, в кашпо и вазонах выращена с любовью и заботой, чтобы дарить вам положительные эмоции и радовать вас!» — сообщили в УЗС.
В управлении просят горожан бережно относиться к цветам и не портить клумбы — это труд, который делается для всех.