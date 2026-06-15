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В Красноярске 12 человек пострадали от укусов сусликов

За последние семь дней «пушистые лапочки» покусали 12 человек на острове Татышев.

Источник: Комсомольская правда

За последние семь дней на красноярском острове Татышев суслики покусали 12 человек, пятеро из них — дети. Об этом сегодня, 15 июня, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

К счастью, неблагоприятных последствий для здоровья пострадавших удалось избежать. Однако в ведомстве напоминают: эти милые на вид зверьки на самом деле являются переносчиками множества серьезных заболеваний, среди которых — бешенство.

Родителям нужно объяснить детям, что кормить сусликов с рук нельзя. Не стоит догонять их, чтобы потискать и погладить. Держите дистанцию ради собственного здоровья и безопасности.

При укусе «пушистой лапочки» нужно немедленно обратиться в травмпункт. Если рана большая, то необходимо вызывать скорую помощь.

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