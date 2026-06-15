Грозы и дожди ожидаются в Пермском крае 15 июня

В Перми начало дня будет пасмурным. Днём прогнозируется небольшой дождь, а к вечеру осадки могут продолжиться. Температура воздуха составит от +18 градусов утром до +21 градуса вечером. Ветер ожидается слабый, восточного и юго-восточного направлений. Влажность останется повышенной — около 80% в утренние часы и до 70% вечером.