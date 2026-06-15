К концу рабочей недели в Калининграде обещают солнце и +25°С

Первая половина рабочей недели выдастся прохладной и дождливой. До четверга регион будет находиться во власти циклона, который принёс интенсивные осадки. В понедельник синоптики прогнозируют ливни и +14°С, во вторник и среду потеплеет до +17…19°С. В четверг вероятность осадков значительно сократится, а воздух прогреется до +21°С.