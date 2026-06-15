К концу рабочей недели в Калининграде обещают солнце и +25°С

К концу рабочей недели в Калининградской области установится по-настоящему летняя погода. В пятницу, 19 июня, прогнозируют солнце и +25°С. Такие данные приводит Гидрометцентр РФ.
Первая половина рабочей недели выдастся прохладной и дождливой. До четверга регион будет находиться во власти циклона, который принёс интенсивные осадки. В понедельник синоптики прогнозируют ливни и +14°С, во вторник и среду потеплеет до +17…19°С. В четверг вероятность осадков значительно сократится, а воздух прогреется до +21°С.
Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.
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