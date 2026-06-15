Сотрудники санатория «Эльтон» удивились своим подписям под обращением к Бастрыкину

— Подписи с сотрудников санатория собирали под предлогом уточнения стажа. Нам раздали бланки с указанием фамилий, стажа. Рядом была графа для подписей. О том, что их будут прикреплять к якобы коллективному обращению к Бастрыкину, никому не сказали, с текстом самого обращения тоже нас никто не ознакомил, — рассказали редакции сотрудники санатория, которые предпочли остаться неназванными.