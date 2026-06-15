У россиян вырос спрос на бюджетные MacBook и iPhone

Однако источник «Ъ» на рынке бытовой техники и электроники утверждает, что доля Apple на российском рынке смартфонов в первом квартале 2026 года сократилась до 9,6% с 9,9% годом ранее, в деньгах — с 34,5% до 32,1%. Собеседник «Ъ» связал это с усилением конкуренции со стороны китайских производителей, «активно развивающих предложение в среднем и верхнем среднем ценовых сегментах».