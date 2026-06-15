Лингвист Кронгауз предупредил о необратимых последствиях использования нейросетей для языка

Доктор филологических наук, профессор и первый заместитель председателя Комиссии по развитию высшего образования и науки Общественной палаты РФ Максим Кронгауз заявил, что искусственный интеллект катастрофически повлияет на язык и общение. По его словам, люди могут потерять способность понимать подтекст, иронию и недосказанность.
В интервью РИА Томск лингвист отметил, что нейросети уже сейчас вытесняют человека из разных сфер, особенно из образования. Традиционные задания вроде написания эссе становятся бессмысленными.
«Если искусственный интеллект будет становиться все более важным собеседником, мы естественным путем будем настраиваться на него и перенимать какие-то черты. Я боюсь, что мы потеряем эту глубину, подтекст, недосказанность», — сказал Кронгауз.
Для русской культуры, напомнил профессор, характерны тексты с двойным дном, ирония и стеб, а нейросетям это не свойственно. Распознать, где текст написал человек, а где машина, уже очень трудно, но иногда выдает излишняя структурированность и особое использование знаков препинания.
На рынке, по мнению Кронгауза, самостоятельные авторы будут проигрывать. «Если один писатель напишет хороший роман, а другой напишет с помощью ИИ, второй сделает это быстрее и, может быть, даже качественнее», — пояснил он.
При этом лингвист добавил, что молодежь все реже понимает привычные слова — например, «четверть» в значении времени или «дюжину». Это связано с тем, что молодые люди меньше читают художественную литературу, где лексический запас богаче. Уменьшение словарного запаса, по его мнению, снижает ресурс для мышления.
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