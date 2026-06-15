Лингвист Кронгауз предупредил о необратимых последствиях использования нейросетей для языка

При этом лингвист добавил, что молодежь все реже понимает привычные слова — например, «четверть» в значении времени или «дюжину». Это связано с тем, что молодые люди меньше читают художественную литературу, где лексический запас богаче. Уменьшение словарного запаса, по его мнению, снижает ресурс для мышления.