Краснодарский край вошел в тройку самых некурящих регионов России. Кубань по этому показателю занимает третье место. В регионе распространенность курения табака среди людей в возрасте от 18 лет и старше составляет 4,63%.
Возглавила рейтинг некурящих регионов Чечня, следует из данных Минздрава РФ. Процент курящих в республике составляет 0,53%. Второе место занимает Чукотский автономный округ, где распространенность курения табака равна 1,35%.
Кроме того, в перечень самых некурящих регионов России вошли Ингушетия, ДНР и Дагестан. Распространенность курения табака составляет 6,01%, 6,9% и 8,88% соответственно, пишет РИА Новости.
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