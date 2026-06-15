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Краснодарский край вошел в тройку самых некурящих регионов России

В Краснодарском крае распространенность курения табака составляет 4,63%

Источник: Комсомольская правда

Краснодарский край вошел в тройку самых некурящих регионов России. Кубань по этому показателю занимает третье место. В регионе распространенность курения табака среди людей в возрасте от 18 лет и старше составляет 4,63%.

Возглавила рейтинг некурящих регионов Чечня, следует из данных Минздрава РФ. Процент курящих в республике составляет 0,53%. Второе место занимает Чукотский автономный округ, где распространенность курения табака равна 1,35%.

Кроме того, в перечень самых некурящих регионов России вошли Ингушетия, ДНР и Дагестан. Распространенность курения табака составляет 6,01%, 6,9% и 8,88% соответственно, пишет РИА Новости.

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