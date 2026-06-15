«Разум отказывается верить»: Умерла актриса Татьяна Плетнёва, сыгравшая в более чем 200 проектах

«Танечка, как так? Ушла из жизни актриса Татьяна Плетнева. Сердце разрывается от боли, а разум отказывается верить. Наша Танечка, светлая, жизнерадостная, бесконечно талантливая Татьяна Плетнева, ушла от нас. Ей было всего 48 лет — возраст, когда впереди должно было быть еще столько ролей, планов и счастливых мгновений», — написал он.