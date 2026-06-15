В Хабаровске за выходные в ДТП пострадали младенец и подростки

Днём 14 июня в районе дома № 5 по улице Малеевка 19-летний водитель питбайка не справился с управлением и столкнулся со встречным электромобилем Zeekr 001. В аварии пострадали сам водитель и его несовершеннолетняя пассажирка 2009 года рождения. Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, молодой человек управлял мототехникой без водительского удостоверения и без полиса ОСАГО. Питбайк был помещён на специализированную стоянку.