В Хабаровске за выходные в ДТП пострадали младенец и подростки

В Хабаровске за выходные произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, — сообщает Госавтоинспекция Хабаровска.
Днём 14 июня в районе дома № 5 по улице Малеевка 19-летний водитель питбайка не справился с управлением и столкнулся со встречным электромобилем Zeekr 001. В аварии пострадали сам водитель и его несовершеннолетняя пассажирка 2009 года рождения. Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, молодой человек управлял мототехникой без водительского удостоверения и без полиса ОСАГО. Питбайк был помещён на специализированную стоянку.
Утром 13 июня на улице Трёхгорной водитель Toyota Corona не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшуюся впереди Toyota Aqua. Медицинская помощь потребовалась 42-летней женщине, управлявшей Toyota Aqua. Пострадавшую доставили в Краевую клиническую больницу № 2.
Ещё одно ДТП произошло поздним вечером 13 июня на Чернореченском шоссе. По предварительным данным, водитель BMW X5 при развороте на прилегающей территории столкнулся с автомобилем Toyota Vitz. В результате аварии пострадала пассажирка легкового автомобиля — девочка, родившаяся в апреле 2026 года. Ребёнка госпитализировали в хирургическое отделение.
По всем фактам сотрудники полиции проводят проверки и устанавливают обстоятельства произошедшего.