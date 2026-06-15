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В Хабаровске за выходные в ДТП пострадали младенец и подростки

За выходные в городе пострадали женщина, двухмесячный ребёнок и подростки на питбайке.

В Хабаровске за выходные произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, — сообщает Госавтоинспекция Хабаровска.

Днём 14 июня в районе дома № 5 по улице Малеевка 19-летний водитель питбайка не справился с управлением и столкнулся со встречным электромобилем Zeekr 001. В аварии пострадали сам водитель и его несовершеннолетняя пассажирка 2009 года рождения. Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, молодой человек управлял мототехникой без водительского удостоверения и без полиса ОСАГО. Питбайк был помещён на специализированную стоянку.

Утром 13 июня на улице Трёхгорной водитель Toyota Corona не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшуюся впереди Toyota Aqua. Медицинская помощь потребовалась 42-летней женщине, управлявшей Toyota Aqua. Пострадавшую доставили в Краевую клиническую больницу № 2.

Ещё одно ДТП произошло поздним вечером 13 июня на Чернореченском шоссе. По предварительным данным, водитель BMW X5 при развороте на прилегающей территории столкнулся с автомобилем Toyota Vitz. В результате аварии пострадала пассажирка легкового автомобиля — девочка, родившаяся в апреле 2026 года. Ребёнка госпитализировали в хирургическое отделение.

По всем фактам сотрудники полиции проводят проверки и устанавливают обстоятельства произошедшего.