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В Нижнекамске проводили на заслуженный отдых директора музыкального колледжа

На деловом понедельнике глава Нижнекамского района Радмир Беляев поблагодарил за многолетнюю работу директора Нижнекамского музыкального колледжа имени Салиха Сайдашева Ольгу Прокопьеву, которая завершает свою трудовую деятельность.

Источник: ИА Татар-информ

Беляев отметил, что Ольга Владимировна посвятила всю свою профессиональную жизнь музыке, культуре и воспитанию молодых талантов. С 2018 года она возглавляла музыкальный колледж, который является одной из ключевых творческих площадок Нижнекамска.

«Ольга Владимировна, примите слова искренней благодарности за многолетний добросовестный труд, за Ваш вклад в развитие культуры Нижнекамска и поддержку талантливой молодежи. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и всего самого доброго», — сказал Радмир Беляев.

В знак признательности за вклад в развитие культурной сферы города руководитель исполкома вручил Ольге Прокопьевой Благодарственное письмо от команды Нижнекамского района.

С 10 июня Нижнекамский музыкальный колледж имени Салиха Сайдашева возглавляет Альберт Меншин.