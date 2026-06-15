В Нижнекамске проводили на заслуженный отдых директора музыкального колледжа

Беляев отметил, что Ольга Владимировна посвятила всю свою профессиональную жизнь музыке, культуре и воспитанию молодых талантов. С 2018 года она возглавляла музыкальный колледж, который является одной из ключевых творческих площадок Нижнекамска.
«Ольга Владимировна, примите слова искренней благодарности за многолетний добросовестный труд, за Ваш вклад в развитие культуры Нижнекамска и поддержку талантливой молодежи. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и всего самого доброго», — сказал Радмир Беляев.
В знак признательности за вклад в развитие культурной сферы города руководитель исполкома вручил Ольге Прокопьевой Благодарственное письмо от команды Нижнекамского района.
С 10 июня Нижнекамский музыкальный колледж имени Салиха Сайдашева возглавляет Альберт Меншин.