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В Прикамье введут понятие антинаркотической пропаганды

В заксобрание Пермского края внесен законопроект, вводящий термин «антинаркотическая пропаганда» и уточняющий критерии запрещенной информации о наркотических и психотропных веществах. Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

В заксобрание Пермского края внесен законопроект, вводящий термин «антинаркотическая пропаганда» и уточняющий критерии запрещенной информации о наркотических и психотропных веществах. Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

В соответствии с федеральным законодательством запрет не распространяется на произведения литературы и искусства, где упоминание наркотических средств и психотропных веществ оправдано художественным замыслом, при условии их сопровождения маркировкой с предупреждением о вреде наркотиков, запрете их незаконного оборота и предусмотренной законом ответственности. А также на специализированные медицинские и фармацевтические издания и материалы, относящиеся к оперативно-розыскной деятельности.

Депутаты рассмотрят законопроект на августовском пленарном заседании.