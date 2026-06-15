В Прикамье введут понятие антинаркотической пропаганды

В соответствии с федеральным законодательством запрет не распространяется на произведения литературы и искусства, где упоминание наркотических средств и психотропных веществ оправдано художественным замыслом, при условии их сопровождения маркировкой с предупреждением о вреде наркотиков, запрете их незаконного оборота и предусмотренной законом ответственности. А также на специализированные медицинские и фармацевтические издания и материалы, относящиеся к оперативно-розыскной деятельности.